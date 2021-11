I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Qatar: presidente Aoun in viaggio diplomatico a Doha - Il presidente del Libano, Michel Aoun, si è recato stamattina a Doha, in Qatar, per incontrare lo sceicco Tamin bin Hamad al Thani. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Lo scopo dell’incontro, oltre alla cooperazione bilaterale in materie economiche, è la crisi diplomatica tra Paesi del Golfo e Libano causata dalle parole del ministro dell’Informazione di Beirut, George Kordahi. (segue) (Res)