- Turchia-Iran: Ankara e Teheran vogliono rafforzare le “storiche” relazioni bilaterali - La Turchia e l’Iran sono intenzionate a rafforzare la cooperazione bilaterale e le “storiche relazioni” che li legano. Lo ha reso noto il quotidiano turco-filo governativo “Daily Sabah”. Nella giornata di domenica 28 novembre, infatti, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, un memorandum d’intesa a Ashgabat, in Turkmenistan, durante il 15esimo summit dell’Organizzazione della cooperazione economica. Nelle prossime settimane, Erdogan si recherà in visita in Iran. (segue) (Res)