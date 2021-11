© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministro Esteri Wang intrattiene colloqui con funzionari africani in Senegal - Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato i massimi funzionari di alcuni Paesi africani, ai quali ha ribadito il sostegno di Pechino allo sviluppo del Continente. Durante la visita effettuata ieri in Senegal, il capo della diplomazia cinese ha avuto modo di intrattenere colloqui con il presidente, Macky Sall, e la ministra degli Esteri di Dakar, Aissata Tall Sall, i quali hanno espresso l’intenzione di cooperare con Pechino alla rettifica dell’“iniquo ordine internazionale”. Riferendosi implicitamente alle accuse di egemonismo che motiverebbero la presenza cinese in Africa, Wang ha precisato che Pechino considera il Continente “una piattaforma per la cooperazione internazionale, piuttosto che un teatro per la concorrenza tra Paesi”; la Cina, ha inoltre aggiunto il ministro cinese, “sarà sempre il partner più sincero e affidabile” per le economie nazionali. (segue) (Res)