- India: Bharat Biotech riprende l’export del vaccino anti-Covid Covaxin - Il produttore indiano Bharat Biotech ha annunciato questa mattina la ripresa delle esportazioni del suo vaccino anti-Covid Covaxin. Lo ha reso noto la stessa società su Twitter, spiegando di aver dato esecuzione a ordini da lungo tempo pendenti. Le esportazioni verso Paesi addizionali inizieranno a partire dal mese di dicembre. Non è chiaro se i vaccini siano stati inviati all’estero attraverso lo strumento Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Considerato efficace al 78 per cento contro i casi più gravi della malattia, il Covaxin è nella lista dei vaccini approvati per uso d’emergenza dalla stessa Oms. È l’unico vaccino sviluppato autonomamente dall’India, che finora lo ha utilizzato per vaccinare circa l’11 per cento della sua popolazione su un totale di 1,23 miliardi di dosi somministrate. (segue) (Res)