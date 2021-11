© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: risultati legislative, i partiti pro-Japarov fanno il pieno di voti - I partiti che sostengono il presidente Sadyr Japarov hanno fatto il pieno dei voti in occasione delle elezioni legislative tenute ieri in Kirghizistan. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale dopo lo spoglio di circa il 97 per cento delle schede. I risultati mostrano che in testa i partiti Ata-Zhurt (Patria Kirghizistan), Ishenim (Fede) e Yntymak (Armonia), rispettivamente con il 16, il 13 e l’11 per cento delle preferenze, tutti schierati a sostegno di Japarov. Le forze di opposizione Alleanza e Butun Kirghizistan hanno invece ottenuto rispettivamente l’8 e il 7 per cento dei voti, mentre altri due partiti di opposizione come Ata Meken e il Partito social-democratico dovrebbero mancare l’obiettivo della soglia di sbarramento, fissata al 5 per cento. I leader dell’opposizione hanno immediatamente accusato le autorità di aver commesso broglio utilizzando il sistema di conteggio automatico dei fonti e hanno chiesto un riconteggio manuale. La richiesta è stata subito accettata dal presidente, che ha ordinato che tutte le schede vengano preservate intatte. In un comunicato pubblicato su Facebook, Japarov ha respinto comunque le accuse e ha promesso che i membri della Commissione elettorale centrale saranno portati davanti alla giustizia in caso di irregolarità. (Res)