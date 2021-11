5G: al via domani 5G Italy 2021, occasione di confronto sulle attuali sfide tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani l’edizione 2021 di 5G Italy, manifestazione italiana dedicata al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. Stando al relativo comunicato stampa, la conferenza è promossa e organizzata dal Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit). Il titolo della quarta edizione, che si terrà in modalità ibrida e in presenza a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre, è “5G Italy, a european perspective. Pnrr, investimenti, mercato, ricerca, competenze e crescita”. Anche l’edizione 2021, prosegue la nota, rappresenterà un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attuali sfide tecnologiche: la rete di telecomunicazioni e il 5G costituiscono il tessuto nervoso delle comunicazioni elettroniche e saranno indispensabili per sostenere il processo di transizione digitale necessario alla crescita del Paese. Sarà questo il cuore delle tematiche di 5G Italy 2021, con un focus sull’Italia, sull’Europa e sui programmi di spesa del Pnrr, che prevede l’allocazione di importanti risorse per la digitalizzazione del Paese. Nell’arco della tre giorni sono previsti interventi di rappresentanti del governo, autorità regolatorie, imprese, università, centri di ricerca e consumatori. (segue) (Com)