Farnesina: Di Maio, “beIT” mira a raccontare l'Italia a 360 gradi

18 ottobre 2021

- La campagna “beIT”, mira a raccontare al pubblico internazionale l’Italia di oggi, a trecentosessanta gradi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando oggi la campagna di comunicazione straordinaria a sostegno del Made in Italy - “Italy is simply extraordinary: beIT” - lanciata in tutto il mondo. Il ministro ha sottolineato che sono stati scelti sei valori che raccontato l’Italia e gli italiani: creatività, tradizione e innovazione, stile, diversità. “Ho ritrovato tutti questi tratti distintivi nelle eccellenze che abbiamo portato, con lo stupendo Padiglione Italia, a Expo Dubai, che ho visitato nei giorni scorsi in occasione della Giornata nazionale italiana all’Esposizione. Forti degli stessi valori porteremo avanti la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030”, ha dichiarato Di Maio. “Il racconto dell’Italia della campagna “beIT” comincia quindi da queste sei parole - creatività, passione, tradizione, innovazione, stile e diversità – attorno alle quali costruiremo una narrazione nuova e più forte dell’Italia all’estero”, ha aggiunto Di Maio. ”Vi affiancheremo poi, nei prossimi mesi, un’azione di comunicazione mirata alla promozione delle filiere produttive del Made in Italy. Questa seconda fase - delle cosiddette ‘declinazioni verticali’ - avrà inizio nel prossimo mese di marzo”, ha aggiunto. (segue) (Res)