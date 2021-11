Sanità: Gemelli, test super-rapido per diagnosi polmonite batterica, risultati in 2 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A livello europeo – prosegue il professor Sanguinetti - sono da poco partiti due grandi progetti (Value-Dx e Ecraid) che valuteranno ulteriormente l’impatto di questi test nella pratica clinica. Al Gemelli, durante la seconda ondata pandemica, abbiamo valutato, in collaborazione con la nostra Rianimazione e Terapia intensiva - diretta dal professor Massimo Antonelli, ordinario di Anestesiologia e Rianimazione all’Università Cattolica, campus di Roma, - l’efficacia di questo sistema diagnostico, nella gestione dei pazienti Covid-19, per identificare il più velocemente possibile alcune co-infezioni batteriche, una problematica molto seria in questi pazienti. Confrontando il periodo della seconda ondata con quello della prima ondata e andando a valutare tante variabili, abbiamo osservato una netta riduzione del tempo necessario per instaurare una corretta terapia antibiotica. E i risultati non lasciano dubbi. Utilizzando questo test, nella seconda ondata, è stato possibile instaurare una terapia antibiotica mirata entro sei ore dall’acquisizione del campione biologico, nell’86 per cento dei casi; durante la prima ondata, utilizzando i metodi di indagine tradizionali (esame colturale e antibiogramma) questo è stato possibile solo nel 19 per cento dei casi, non avendo all’epoca a disposizione questo sistema diagnostico”. (segue) (Com)