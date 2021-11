Cina: “Global Times”, Pechino non ha mai invitato politici Usa alle Olimpiadi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha mai invitato dignitari statunitensi alle Olimpiadi invernali di Pechino, dal momento che una partecipazione su larga scala all’evento comprometterebbe gli sforzi globali di controllo e prevenzione della Covid-19. Lo scrive il quotidiano edito dal Partito comunista cinese “Global Times”, citando fonti vicine agli organizzatori. Le dichiarazioni arrivano in risposta all’ipotesi di boicottaggio diplomatico che Stati Uniti ed altri Paesi intenderebbero attuare per le presunte violazioni dei diritti umani che vedono protagonista la Cina a Hong Kong, Tibet e Xinjiang. In base ai regolamenti olimpici, scrive la testata di Pechino, la partecipazione di dignitari stranieri è vincolata all’invito del Comitato olimpico nazionale del Paese ospitante, che deve essere successivamente approvato dal Comitato Olimpico Internazionale. La Cina, tuttavia, “non ha mai invitato i politici americani a partecipare alle Olimpiadi invernali, né ha pianificato di invitare ospiti stranieri su larga scala in previsione dell’evento”. Indicando negli atleti e nelle loro “meravigliose performance” i veri protagonisti di Pechino 2022, “Global Times” ritiene che il mancato coinvolgimento dei “politici anti-cinesi di Stati Uniti e altri Paesi occidentali” renderà la competizione “più emozionante”. (Cip)