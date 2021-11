Governo: Bernini (FI), partecipiamo a dolore ministro Cartabia per scomparsa mamma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Desidero esprimere a nome mio personale e di tutti i senatori di Forza Italia le più sentite condoglianze al ministro Cartabia per la scomparsa della cara mamma. Partecipiamo commossi a un dolore che nel tempo solo il ricordo del bene dato e ricevuto potrà in parte lenire. Al ministro Cartabia il nostro affettuoso abbraccio". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.(Com)