Spagna: governo ribadisce mancato riconoscimento Kosovo ma sostiene "sforzo costruttivo" Pristina-Belgrado

- Il governo spagnolo continua a non riconoscere la dichiarazione unilaterale di indipendenza adottata da Pristina nel 2008 pur ritenendo necessario uno "sforzo costruttivo" per risolvere la questione del territorio del Kosovo nel quadro del dialogo tra Belgrado e Pristina "con un accordo che rispetti il diritto internazionale". È quanto risposo dall'esecutivo di Madrid all'interrogazione parlamentare della deputata del partito indipendentista Uniti per la Catalogna (JxCat), Mariona Illamola, che aveva chiesto chiarimenti sulla posizione del governo spagnolo in merito alle aspirazioni del Kosovo di entrare nell'Unione europea. A questo proposito, nella sua risposta, la Moncloa (sede della presidenza del governo) ha evidenziato che la Spagna è "attivamente a favore della politica di allargamento dell'Ue e crede pienamente nella necessità di dare un nuovo impulso all'incorporazione dei Balcani occidentali". In tal senso, la posizione di non riconoscimento "non implica la non partecipazione a quei forum ai quali partecipano tutti i partner dell'Unione Europea e la stessa Serbia", ha chiarito l'esecutivo di Madrid. "La Spagna ha un grande interesse a rafforzare la sua presenza globale nei Balcani occidentali, nella sfera politica, economica, commerciale e culturale" dato che si tratta di una regione "con un enorme potenziale", ha sottolineato il governo.(Spm)