Legge Bilancio: Delmastro (Fd'I), primo intervento doveva essere taglio cuneo fiscale, no Rdc

- Il primo intervento della manovra "doveva essere l'abbassamento del cuneo fiscale per il rilancio delle imprese e a sostegno dei lavoratori. Le risorse per ridurre la pressione fiscale c'erano ma il governo, invece, ha preferito rifinanziare il Reddito di cittadinanza che non permette il vero rilancio dell'economia e della Nazione'. Lo sottolinea Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia intervenendo alla trasmissione Agorà in onda su Rai3.(Com)