Taiwan: delegazione Paesi baltici esprime solidarietà al governo di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione parlamentare di Estonia, Lettonia e Lituania in visita a Taiwan ha rinnovato la propria solidarietà al governo di Taipei, nel contesto delle crescenti pressioni diplomatico-militari esercitate dalla Cina. L'attestato di solidarietà è giunto oggi durante un incontro avvenuto tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e la delegazione baltica guidata dal deputato conservatore lituano Matas Maldeikis. Durante l’incontro, Maldeikis ha espresso ammirazione per i risultati raggiunti dall’Isola, che è riuscita a costruire “un’economia di successo” sullo sfondo di un “ambiente geopolitico complicato”. Notando come “il mondo sia minacciato dall’espansione dell’autoritarismo e della disinformazione”, Tsai ha dichiarato la disponibilità di Taipei a rafforzare gli scambi con “gli amici europei” e a condividere le competenze maturate dall’Isola in materia di contenimento delle fake news. I parlamentari baltici parteciperanno al Forum sulla democrazia e la cooperazione interparlamentare organizzato a Taiwan il 2 e 3 dicembre prossimi. All’evento, che si terrà online e in presenza, parteciperanno inoltre esperti, studiosi e parlamentari di altri Paesi, tra cui Argentina, Australia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Giappone, Sri Lanka, Regno Unito e Stati Uniti. (Cip)