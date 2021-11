Energia: Kazakhstan, Samruk annuncia prima emissione di obbligazioni verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica del Kazakhstan Samruk-Energy ha annunciato questa mattina la sua prima emissione di obbligazioni verdi per un totale di 42 milioni di dollari. "Samruk-Energy, con l'aiuto del Green finance center, ha completato il suo debutto con le obbligazioni verdi attraverso una sottoscrizione pubblica al Centro finanziario internazionale di Astana per un'equivalente di 18,4 miliardi di tenge, con tasso cedolare annuale dell'11,4 per cento e un periodo di circolazione di 6,5 anni", ha fatto sapere la società in un comunicato. I fondi raccolti attraverso le obbligazioni saranno stanziati per "finanziare progetti verdi in accordo con i principi stabiliti dall'Associazione internazionale del mercato del capitale". Samruk-Energy è la più grande società del Kazakhstan per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di elettricità e per la produzione di carbone termico. (Res)