Abruzzo: Paolucci (Pd) su San Marco Industrial, azienda licenzia nel silenzio della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda "licenza gli operai della San Marco Industrial di Atessa nel più grave silenzio da parte della Regione Abruzzo, a cui lavoratori e sindacati si erano rivolti mesi fa per arginare un nuovo salasso di posti di lavoro e il perpetrarsi di una condotta inaccettabile da parte della proprietà che lavora, in questo momento, quasi esclusivamente per Sevel e per il furgone Ducato. A causa della latitanza del governo regionale dalle vertenze prevedibilmente esplose nel post pandemia, non hanno un futuro certo nemmeno i 163 lavoratori dell'azienda, di riferimento per l'area frentana e Val di Sangro, 14 dei quali sono stati già licenziati, a partire, cosa gravissima, dai rappresentanti sindacali. Stare in silenzio mentre ciò accade, significa chiudere le porte in faccia a centinaia di famiglie, che saranno travolte dalle decisioni". Lo sottolinea il capogruppo Pd Silvio Paolucci, che nei prossimi giorni depositerà una nuova interpellanza sul tema. "Insieme ai sindacati, l'estate scorsa, avevamo chiesto un garante istituzionale degli impegni presi nel 2017 dalla proprietà verso i lavoratori e la convocazione di un tavolo sindacale per fare il punto sulla situazione e sulle azioni per scongiurare l'esubero di circa 80 lavoratori – riprende Paolucci – Nessuna di queste cose è stata fatta, nonostante gli accorati appelli all'esecutivo regionale che in questi mesi si sono avvicendati da parte dei lavoratori e parti sociali". (segue) (Gru)