Governo: convocata Conferenza con Regioni per 2 dicembre

- È stata convocata per il 2 dicembre alle 15:15 la Conferenza Stato-Regioni in seduta ordinaria. L'ordine del giorno prevede, a seguito dell'approvazione del report e del verbale della seduta del 18 novembre, l'accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul “Documento programmatico per percorsi della rete di emergenza - urgenza in chirurgia della mano”, l'intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, inerente all’“Accordo di programma integrativo con la Regione Veneto”. (segue) (Rin)