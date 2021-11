Governo: convocata Conferenza con Regioni per 2 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si discuterà anche il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di modifica al dm 20 luglio 1989, n. 298, concernente “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”, l'intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute, di adozione dell’accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi, e l'informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma operativo nazionale per l’anno 2022 di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all’Allegato I del decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 novembre 2017. (segue) (Rin)