Governo: convocata Conferenza con Regioni per 2 dicembre (3)

- Sul tavolo anche l'intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla proposta di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 161.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate, brinate e grandinate occorse nel periodo da aprile a giugno 2021, e dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 21 al 22 novembre 2020, l'intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di provvedimento di modifica del decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali recante “Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere”, e l'intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole alimentare e forestali di concerto con il ministro della Cultura, con il ministro della Transizione ecologica e con il ministro dello Sviluppo economico, concernente l’approvazione della Strategia forestale nazionale. Previsto infine il parere, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali concernete la deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica – annualità 2022. (Rin)