Repubblica Ceca: Jozef Sikela nuovo candidato di Stan a ministro dell’Industria

- Nella Repubblica Ceca il partito Sindaci e indipendenti (Stan) ha proposto il nome di Jozef Sikela come prossimo ministro dell’Industria e del Commercio. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Sikela è membro di lungo termine della dirigenza di Erste Group. La settimana scorsa il vicepresidente di Stan, Veslav Michalik, ha rinunciato alla sua candidatura al ministero Secondo quanto riferito da “Ctk”, la ragione sta in una società che la sua compagnia ha gestito tra il 2002 e il 2017 con sede a Cipro. Michalik ha dichiarato che la sua attività economica si è svolta nel rispetto della legge ma ha ammesso un potenziale conflitto di interessi con il suo ruolo di ministro. Il politico è pertanto giunto alla conclusione che il governo nascente non può nascere con quest’ombra. L’esecutivo “non dovrebbe cominciare allo stesso modo del precedente”, ha affermato, riferendosi al conflitto di interessi del premier uscente, Andrej Babis. (Vap)