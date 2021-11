Georgia: scontri tra sostenitori Saakashvili e forze dell'ordine fuori da Tribunale di Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono scontri tra sostenitori dell'ex presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, e agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Tribunale di Tbilisi, dove è in corso il processo all'ex capo di Stato. Le forze dell'ordine georgiane hanno usato spray al peperoncino per disperdere i manifestanti, che hanno bloccato il viale adiacente al tribunale, causando un enorme ingorgo. Saakashvili è stato arrestato il primo ottobre, subito dopo essere tornato in Georgia, ed ha immediatamente iniziato uno sciopero della fame per denunciare la violazione dei diritti umani e civili da parte delle autorità georgiane. L'ex presidente, trasferito l'8 novembre in un ospedale carcerario per via dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, era stato condannato in contumacia nei casi dell'omicidio del banchiere Sandro Girgvliani e del pestaggio del deputato Valery Gelashvili, rispettivamente a tre e sei anni di carcere. Mikhail Saakashvili ha messo fine il 20 novembre ai suoi 50 giorni di sciopero della fame in stato di detenzione, dopo essere stato trasferito in un ospedale militare a Gori. (Rum)