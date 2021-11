Sicurezza: Uecoop, più 47,4 per cento truffe online con 1,8 miliardi di shopping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme sicurezza sul web con truffe, frodi informatiche cresciute del 47,4 per cento a livello nazionale mentre parte la stagione dello shopping delle feste con più della metà degli italiani che fanno regali a Natale che li comprerà online approfittando degli sconti e delle offerte del Cyber Monday, che segue il Black Friday. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento all’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del lunedì cybernetico dedicato alla spesa sul web. Con 98 milioni di carte di credito, bancomat, postepay che circolano in Italia per pagamenti on line via computer o smartphone – continua l’Unione europea delle cooperative – aumentano infatti le occasioni per gli hacker e i rischi di truffa per famiglie e imprese alle prese con oltre 228 mila reati on line nel solo 2019 secondo gli ultimi dati Istat. La pandemia Covid e le limitazioni agli spostamenti insieme ai timori di contatti e contagi – sottolinea Uecoop – ha favorito gli acquisti sul web con il giro di affari quest’anno in Italia per le vendite online in crescita del 21 per cento rispetto al 2020 per un totale di 1,8 miliardi tra il Black Friday e il Cyber Monday secondo l’Osservatorio e-commerce B2c Netcomm–Politecnico di Milano. (segue) (Com)