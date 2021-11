Sicurezza: Uecoop, più 47,4 per cento truffe online con 1,8 miliardi di shopping (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione che rappresenta una opportunità anche ai truffatori della rete che o rubano codici di carte di credito e bancomat o si fanno spedire soldi per il pagamento di prodotti inesistenti, o di case vacanza fantasma oppure consegnano articoli che non c’entrano nulla con quanto richiesto dagli acquirenti oppure di qualità inferiore. Per sfuggire ai truffatori della rete – evidenzia Uecoop - bisogna verificare sempre i mittenti sconosciuti, senza aprire allegati e senza seguire i link presenti nelle mail cestinando e cancellando tutto in caso di dubbi o di messaggi poco chiari. Per ridurre il rischio occorre seguire alcune semplici regole– spiega Uecoop – dall’uso di software e browser completi ed aggiornati a un buon sistema antivirus, dall’utilizzare siti ufficiali all’evitare di fornire i propri dati a richieste che arrivano da indirizzi sconosciuti o sospetti con l’accortezza di non cliccare mai su qualsiasi tipo di link se non si è assolutamente certi e sicuri della provenienza della mail. (Com)