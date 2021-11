Libia: formata commissione per indagare su sospetti brogli nelle liste elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di controllo amministrativo ha costituito una commissione per indagare sulle "informazioni relative ai sospetti brogli nelle liste elettorali", dopo che le notizie e i video da cui emergono presunte irregolarità nei preparativi del voto del 24 dicembre. L’organismo libico ha confermato che, secondo la decisione numero 828 del 2021, "seguirà e indagherà le informazioni ricevute dai vari media sull'esistenza di casi di frode nel registro degli elettori nell'ambito del sistema designato dall'Alta commissione elettorale”. La stessa autorità ha spiegato che intende visionare nel dettaglio tutte “le procedure in merito alla consegna delle tessere elettorali ai loro titolari”, seguendo da vicino “l'attuazione e alla sicurezza del processo elettorale” nel suo complesso. Verranno formate al riguardo delle succursali e degli uffici dell'autorità amministrativa, sotto la supervisione del Comitato centrale, per ricevere reclami e comunicazioni dei cittadini al riguardo di sospette frodi o irregolarità. La commissione di indagine ha sottolineato che " presenterà un rapporto completo, compresi risultati e raccomandazioni, entro un periodo massimo di una settimana". (Lit)