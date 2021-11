Auto: accordo fra Vulcan e Stellantis per forniture di litio dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di litio Vulcan Energy Resources ha firmato un accordo di fornitura con Opel, controllata del gruppo Stellantis, la quarta casa automobilistica più importante al mondo. È quanto si legge in una nota della società australiana, secondo cui a Stellantis saranno destinate forniture pari a 99.000 tonnellate litio ecologico proveniente dalla Germania. "La fiducia che il settore industriale ha riposto in noi sta crescendo e ci sta dando nuovo vento in poppa", ha affermato Horst Kreuter, amministratore delegato di Vulcan Energy Resources. "Ottenere Stellantis come cliente è un segnale importante per il mercato europeo del litio e per le catene di approvvigionamento sostenibili e rafforza la fiducia nel nostro progetto Zero Carbon Lithium", ha aggiunto. Il litio è un componente fondamentale per la produzione di batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici e ha guadagnato rapidamente terreno mentre il mondo si muove verso forme di energia più pulite. Vulcan, una delle numerose aziende che testano un metodo di estrazione diretta del litio nel tentativo di non compromettere terreni e falde acquifere, la scorsa settimana ha firmato un secondo accordo di fornitura con Renault. (Geb)