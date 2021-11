Governo: Berlusconi, Draghi è un patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo chiede che "continui a lavorare con serietà" fino a quando "sarà necessario, fino al 2023, quando saremo usciti dall'emergenza". E assicura che "saremo i primi a collaborare lealmente all'attività dell'esecutivo" per convinzione e non per "piccole tattiche o calcoli di convenienza" dovuti a una sua possibile corsa al Quirinale, tema del quale non vuole parlare "fino a quando Mattarella non sarà più in carica". Silvio Berlusconi in una intervista al "Corriere della Sera" non ha dubbi nel giudizio sull'operato del governo e su Draghi, che è "un patrimonio" dell'Italia, del quale bisognerà "profittare". E se continua a sostenere con forza la necessità di non abbassare la guardia nella lotta al virus, il leader di Forza Italia si sofferma anche sul tema dell'ambiente e la necessità che il sistema industriale italiano "non sia tagliato fuori" dall'innovazione. Siamo a un punto di svolta del lavoro del governo, tra nuove misure per fermare l'epidemia e la manovra da varare: "Di fronte all'emergenza creata dalla pandemia, siamo stati i primi a proporre la nascita di un governo aperto a tutte le forze vive della nazione. Si trattava di fronteggiare una situazione sanitaria molto grave e di far ripartire l'economia, sprofondata in una crisi altrettanto grave. Fino ad oggi, obiettivamente, ci stiamo riuscendo". (segue) (Res)