Governo: Berlusconi, Draghi è un patrimonio (2)

21 luglio 2021

- "Una volta tanto - aggiunge - gli indicatori italiani, sia sanitari che economici, sono migliori di quelli di molti altri Paesi europei. Certo l'emergenza è tutt'altro che conclusa, la strada da fare è ancora lunga. L'affacciarsi di nuove varianti, per di più, può compromettere i buoni risultati ottenuti finora". Quanto al governo, "deve continuare a lavorare con serietà, assicurando la stabilità e l'unità del Paese. Siamo persone responsabili e sappiamo che questo governo è sostenuto da forze politiche che in circostanze ordinarie sarebbero fra loro antagoniste. Non possiamo attenderci che realizzi tutto quello che farebbe un governo di centrodestra". "Peraltro - conclude Berlusconi - il governo ha attuato gran parte delle nostre proposte: è di questi giorni la riduzione dell'Irpef e dell'Irap, un segnale che considero molto positivo". (Res)