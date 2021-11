Covid: Speranza, azione europea contro la variante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista a "La Stampa" dice che l'Italia, da sola, non basta. E che se una cosa l'abbiamo finalmente imparata, in questa disperata e continua lotta contro un virus che muta forma e bersagli, è che l'azione comune — a livello europeo, prima, mondiale, subito dopo — è irrinunciabile. Alle 13.30 i ministri della Salute dei Paesi del G7, quindi Italia, Francia, Germania, Canada, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, si riuniranno per esaminare tutti gli aspetti della variante Omicron. Subito dopo ci saranno nuove riunioni a livello europeo. "È la prima volta che c'è un coordinamento del genere a livello di Unione europea— fa notare Speranza — stiamo imparando che se chiude un solo Paese, non serve a nulla. L'Italia è stata la prima a fermare i voli dal Sudafrica di fronte alla minaccia di Omicron, ma Stella Kyriakides, la commissaria europea per la Sicurezza alimentare e la Salute pubblica, ha invitato tutti a fare lo stesso con l'appoggio della presidente von der Leyen". Nessuno, né a Roma né a Bruxelles, si illude che basti questo a fermare il Covid-19. "Quello che stiamo facendo — continua il ministro — è comprare tempo. L'effetto è quello di rallentare la variante in modo che i nostri scienziati possano studiarla". (segue) (Res)