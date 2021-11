Covid: Speranza, azione europea contro la variante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa serve sapere, è presto detto: "Innanzitutto dobbiamo scoprire se Omicron è davvero più veloce e se finirà per sopravanzare la Delta". Poi, "viste le tante mutazioni della proteina Spike, bisogna capire se Omicron indebolisce la protezione data dai vaccini. La nostra opinione, finora, è che i vaccini dovrebbero comunque reggere, ma per avere certezze occorre ancora un po' di tempo". C'è un problema ulteriore che però Speranza intende porre alla riunione dei ministri della Salute G7. Riguarda l'Africa, il continente che troppo a lungo — nel mezzo della pandemia — abbiamo finto di non vedere. "Ci scambieremo tutte le informazioni che abbiamo su Omicron, ma anche il tema di Co-vax— il programma di aiuti grazie al quale bisognerebbe riuscire a portare i vaccini ai Paesi poveri— va posto con forza. Un'altra lezione imparata, con questa variante, è che bisogna accelerare nell'aiutare chi è indietro. Noi abbiamo spinto molto durante il G20 con l'obiettivo del 40 per cento di vaccinati nel mondo entro il 2021 e del 70 entro i primi sei mesi del 2022", ha concluso Speranza. (Res)