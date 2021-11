Covid: variante Omicron, Filippine e Indonesia irrigidiscono restrizioni agli ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Filippine e Indonesia hanno imposto divieti di ingresso a diversi Paesi europei e africani e adottato altre restrizioni ai viaggi in risposta ai timori per la propagazione della variante Omicron del coronavirus, isolata in Sudafrica. Ieri le Filippine hanno aggiunto Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Svizzera e Paesi Bassi alla sua "lista rossa", proibendo gli arrivi da quei Paesi sino al 15 dicembre. Sudafrica, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini e Mozambico erano già stati aggiunti alla lista venerdì 26 novembre. I viaggiatori provenienti da altri Paesi dovranno sottoporsi a protocolli di quarantena differenti a seconda del loro status di vaccinazione. In risposta all'emersione della variante Omicron, l'Indonesia ha imposto già da due settimane divieti d'ingresso da 10 Paesi africani e da Hong Kong. I cittadini indonesiani che rientrano da tali Paesi dovranno sottoporsi obbligatoriamente a una quarantena di 14 giorni, mentre i viaggiatori provenienti dal resto del mondo sono attualmente soggetti a una quarantena di una settimana. (Fim)