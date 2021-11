Russia-Cina: Sechin (Rosneft), interscambio favorisce sigla di accordi in rubli e yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elevati volumi di scambi commerciali tra Russia e Cina creano un potenziale significativo per accordi reciproci in yuan e rubli, mentre la tenuta delle intese raggiunte in dollari è in dubbio. Lo ha dichiarato oggi l'amministratore delegato russo di Rosneft, Igor Sechin, al Forum russo-cinese delle imprese energetiche. "I volumi commerciali raggiunti tra Russia e Cina creano un potenziale significativo per lo sviluppo di accordi reciproci in yuan e rubli, poiché l'abuso del ruolo del dollaro per raggiungere obiettivi esclusivamente propri, nonché la politica di allentamento quantitativo perseguita dalla Federal Reserve statunitense – che sta inondando l'economia globale con un eccesso di offerta di moneta – riduce l'attrattiva del dollaro come valuta principale degli accordi internazionali e mette in dubbio lo sfruttamento del dollaro come mezzo di pagamento sicuro", ha detto Sechin. La quota del dollaro nelle riserve mondiali delle banche centrali è attualmente la più bassa degli ultimi cinque anni, circa il 59 per cento, ha aggiunto l’Ad di Rosneft. (Rum)