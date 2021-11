Germania: Covid, ministro Salute Spahn, chiudere vita pubblica in alcune regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “vita pubblica” deve essere “completamente chiusa in alcune regioni” della Germania, così come devono essere ridotti significativamente i contatti, al fine di contenere la quarta ondata della pandemia di Covid-19, che nel Paese ha provocato l'aumento esponenziale dei contagi. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radioelevisiva “Ard”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) si è poi detto favorevole al divieto di grandi eventi e celebrazioni di ogni tipo, nonché all'inasprimento delle restrizioni anticontagio nei focolai del coronavirus. Spahn ha, inoltre, sostenuto la regola 2G+ per le riunioni al chiuso. Si tratta della norma che consente la partecipazione alla vita pubblica esclusivamente a vaccinati e guariti dal coronavirus, purché in possesso di un test con esito negativo effettuato non oltre le 24 ore precedenti. Per il ministro della Salute tedesco, è stato infine “un errore” non introdurre “prima” in Germania la regola 2G. Tale disposizione permette di partecipare alla vita pubblica soltanto a vaccinati e guariti. (Geb)