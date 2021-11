Russia-Cina: Sechin (Rosneft), sigla di circa 20 accordi a Forum imprese energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Cina firmeranno circa 20 accordi durante la 18ma edizione del Forum russo-cinese delle imprese energetiche. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, uno degli organizzatori dell’evento che si tiene oggi in videoconferenza. "Quest'anno, le aziende russe e cinesi dovrebbero firmare a margine del forum circa 20 importanti accordi in settori quali la fornitura di risorse energetiche, trasferimento tecnologico, attività di ricerca congiunta, partecipazione a gare di appalto, formazione del personale, l'istruzione", ha affermato Igor Sechin in apertura del forum. (Rum)