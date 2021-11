Germania: Covid, Baerbock (Verdi), restrizioni rigide ai contatti per non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restrizioni ai contatti “rigide” nel privato devono essere applicate in Germania a carico dei non vaccinati contro il Covid-19, nel quadro delle misure per contenere la quarta ondata del virus che nel Paese ha provocato l'aumento esponenziale dei contagi. È quanto dichiarato da Annalena Baerbcock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Baerbock ha, inoltre, rivolto un appello ai Laender affinché attuino tutte le misure anticontagio attualmente possibili. Altrimenti, ha avvertito la leader degli ecologisti, “alla fine non avremo più un sistema sanitario né ospedali”. Secondo Baerbcok, gli eventi di grandi e piccole dimensioni dovrebbero essere cancellati e non dovrebbero esservi “attività come al solito”. La copresidente dei Verdi ha, infine, escluso un blocco generale in Germania, in attesa che la Corte costituzionale federale (Bverfg) si pronunci domani, 30 novembre, su quello attuato dal governo tedesco uscente da aprile a giugno scorso. (Geb)