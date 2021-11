Trasporti: Barrientos (Ams), mobilità del futuro dovrà essere intelligente e sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità del futuro deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e tecnologico e deve offrire un accesso universale. Lo ha dichiarato al quotidiano "La Vanguardia", l'amministrazione delegato (Ad) di Abertis Mobility Services (Ams), Christian Barrientos, spiegando che questa trasformazione permetterà di creare strade ad alta capacità e infrastrutture di alta qualità che si adattano alle esigenze degli utenti. La promozione di questa mobilità è anche una delle principali priorità dell'Unione europea e delle Nazioni unite (Onu). "Selle strade cerchiamo una maggiore compatibilità tra lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture affinché il loro inserimento nell'ambiente sia il più sostenibile possibile", ha aggiunto Barrientos, evidenziando che le autostrade saranno un pezzo fondamentale di questo nuovo modello di mobilità. "La decarbonizzazione e la digitalizzazione dei trasporti consentiranno un uso più efficiente delle strade e del traffico urbano", dice Barrientos, che ritiene come le infrastrutture stradali del futuro si stanno muovendo verso l'intelligenza artificiale e si stanno preparando per la guida autonoma, che dovrebbe ridurre gli incidenti stradali fino al 90 per cento. Secondo l'Ad di Ams, l'autostrada del futuro oltre ad essere una intelligente e sicura, si caratterizzerà per la sua sostenibilità in grado di generare energia pulita per l'ambiente. Questo, tuttavia, richiede sistemi di comunicazione che assicurino la connettività in tempo reale durante tutto il viaggio. "È necessario installare le reti 5G e garantire la loro continuità in modo che il veicolo possa ricevere avvisi se è successo qualcosa di inaspettato e possa anche comunicarlo ad altri veicoli", ha sottolineato Barrientos. (Spm)