Digitale: “Handelsblatt”, l'Italia è un esempio per la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un esempio di trasformazione digitale da cui la Germania può imparare. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, evidenziando come “in tutta Italia”, i settori dell'economia vengano “digitalizzati a ritmo sostenuto”. Nel “Digital Riser Report” di quest'anno, pubblicato dal Centro europeo per la competitività digitale, il Paese ha compiuto “un passo da gigante”, migliorando di nove posizioni tra gli Stati del G20. L'Italia è, infatti, davanti a Germania, Francia e Stati Uniti. Questo progresso è dovuto anche al fatto che in Italia, come in Turchia, lo Stato sostiene con forza la digitalizzazione, per esempio mediante agevolazioni fiscali per le aziende. Grazie al Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus, circa circa 40 miliardi di euro stanno ora affluendo nella digitalizzazione del Paese. Il cambiamento sta investendo “tutti i settori”, dalle grandi alle piccole aziende alle start-up. Nuovi incubatori e hub sono sorti a Roma, Torino e Milano. “Molti fondatori vanno all'estero, ma ora è arrivato il momento di provare in Italia”, ha affermato Federico Marchetti, fondatore del rivenditore di moda di lusso Yoox Net-a-Porter. Secondo l'imprenditore, “il momento è storico, si taglia la burocrazia, si semplificano i processi”. La digitalizzazione è poi “una delle principali preoccupazioni” del governo del presidente del Consiglio, Mario Draghi. “L'Italia ha già una funzione di modello per la Germania in termini di digitalizzazione, soprattutto quando si tratta di amministrazione pubblica”, ha evidenziato Peter Adrian, presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk). (segue) (Geb)