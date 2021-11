Digitale: “Handelsblatt”, l'Italia è un esempio per la Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota “Handelsblatt”, 25 milioni di italiani hanno già un'identità digitale. Da metà novembre, come in Turchia, la maggior parte delle procedure amministrative può essere eseguita online, “tutto è accessibile in formato digitale”. In particolare, con l'applicazione "IO", i certificati di vaccinazione contro il Covid-19 e i risultati dei test per il virus vengono caricati direttamente nell'app, in modo completamente automatico. Vi è poi da considerare il caso del quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, riqualificato da quando l'Università “Federico II” vi ha inaugurato il suo nuovo campus, con un progetto finanziato da fondi europei e da Apple. Tra tutte le destinazioni possibili, l'azienda ha, infatti, deciso di fondare qui la Apple Academy, il suo primo campus per sviluppatori. “Non ci sono lezioni, voti. Gli studenti apprendono e decidono in autonomia quali progetti affrontare, supportati dai tutor, sviluppano tre app in dieci mesi”, ricevendo una sovvenzione fino a settemila euro. Molti vengono assunti da start-up italiane, ma anche aziende di “Berlino, Barcellona o Londra”. In questo modo, Apple ha attirato a Napoli altre imprese, da Tim ad Accenture a Cisco. La Campania, dove la disoccupazione giovanile supera di circa il 30 per cento il dato nazionale, può dunque trarre notevoli opportunità sociali da tali sviluppi. Come conclude “Handelsblatt”, Napoli “torna a offrire prospettive reali”. (Geb)