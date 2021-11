Sardegna: 200 milioni per aziende agricole grazie ad anticipazioni Premio unico e Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 200 i milioni di euro arrivati in Sardegna grazie all'anticipo del Premio unico e delle pratiche del Piano di sviluppo rurale nelle ultime settimane con destinazione 60.086 beneficiari. Lo comunica Coldiretti Sardegna dopo un nuovo decreto, l'ottavo nelle ultime settimane, del 24 novembre scorso di 58.356.765 milioni di euro, per le anticipazioni del Premio Unico destinato a 25.321 beneficiari. In totale con il premio Unico sono arrivati 124.830.289 euro per 25.231 aziende agricole (in quattro trance) mentre per il Psr sono arrivati 72.814.566 euro destinati a 34.855 aziende: si tratta delle anticipazioni del 75% sul richiesto in domanda per le pratiche delle misure a superficie e a capo relative all'annualità 2021. In dettaglio si tratta della misura della Difesa del suolo (9.544.323 euro a 2.631 aziende), Biologico (10.069.040 euro a 1.564 aziende), Indennità compensativa (24.308.484 euro a 21.601 aziende), Benessere animale (28.892.719 euro a 9.059 aziende). (segue) (Rsc)