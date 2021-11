Credito: UniCredit, completata la vendita di 2,2 miliardi di Npl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha appena accettato un’offerta vincolante per la vendita del 95 per cento delle note mezzanine e junior a un’istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo UniCredit, mentre riterrà il 5 per cento in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento. Italfondiario e doValue agiscono rispettivamente come Master e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Banca Finanziaria Internazionale Spa ricopre i ruoli di Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator. UniCredit Bank Ag ha agito come Placement Agent e Settlement Agent della mezzanine e della junior. UniCredit Bank Ag ricopre inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea di liquidità per Olympia. UniCredit ha infine notificato alla Bce la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di dicembre 2021. (Com)