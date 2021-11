Migranti: ministro francese Darmanin, "doppio approccio" di Londra su crisi nella Manica deve finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito utilizza un “doppio approccio” nel confronto con la Francia: positivo quando intercorrono colloqui privati fra i rappresentanti istituzionali e negativo quando invece le autorità di Londra parlano in pubblico. Lo ha detto il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, in un’intervista al quotidiano britannico “Guardian”. “Le relazioni sono positive quando parliamo in privato. Ogni settimana sento la mia controparte britannica (Priti Patel) al telefono e quando abbiamo incontri personali e ci scambiamo messaggi che mostrano come il Regno Unito abbia un approccio serio e posizioni in comune", ha detto Darmanin. “Poi appena si afferma qualcosa in pubblico, alla Camera dei Comuni o sui social e sulla stampa, c'è una differenza di toni che diventano fortemente ostili (…) e spesso il contenuto è diverso o anche diametralmente opposto rispetto a quanto detto in privato”, ha detto il ministro. “Più la Francia viene usata come un sacco da boxe per la politica interna britannica e sentiamo affermazioni provocatorie come 'La Francia deve riprendersi tutti gli immigrati', più diventa difficile trovare una soluzione. Non è solo un insulto, è totalmente irrealistico", ha aggiunto Darmanin. Il ministro ha affermato di avere "un rapporto cordiale basato sulla fiducia" con Patel, ma ha espresso crescente frustrazione francese per i messaggi contrastanti e contraddittori uditi dal governo del primo ministro britannico, Boris Johnson. “La Francia non è una sussidiaria del Regno Unito, siamo un Paese libero e alla pari con il Regno Unito e vogliamo essere trattati come tali, come alleati e non vassalli e non essere ostaggi della politica interna britannica”, ha proseguito Darmanin. (segue) (Rel)