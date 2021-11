Migranti: ministro francese Darmanin, "doppio approccio" di Londra su crisi nella Manica deve finire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non immaginiamo per un solo istante che il Regno Unito possa semplicemente ignorare tutte le convenzioni internazionali e il diritto marittimo e schierare navi da guerra nei 30 chilometri" di mare che lo separano dalla Francia per obbligare le imbarcazioni dei migranti a "tornare indietro quando ciò significherà che dozzine di persone – donne incinte, bambini e anziani – moriranno", ha detto il ministro francese. Darmanin ha parlato dopo che la Francia ha convocato una riunione dei ministri responsabili dell'immigrazione di Germania, Paesi Bassi, Belgio e del commissario europeo per gli affari interni, Ylva Johansson. Al vertice organizzato ieri a Calais sono stati invitati anche i rappresentanti dell'agenzia dell'Ue per la cooperazione tra le forze dell'ordine, Europol, e Frontex, l'agenzia dell'Ue per la gestione delle frontiere. L'incontro è stato convocato dopo che mercoledì 27 migranti sono morti nel Canale della Manica, una tragedia che ha sconvolto sia Francia e Regno Unito, scatenando tentativi di scaricare le rispettive responsabilità. Anche la ministra Patel avrebbe dovuto partecipare alla riunione sino a venerdì, quando Parigi ha deciso di revocare l'invito dopo che Boris Johnson ha pubblicato sui suoi profili social una lettera destinata al presidente francese, Emmanuel Macron, in cui invitava Parigi a fare di più per fermare gli attraversamenti della Manica, incluso consentire alle forze britanniche di pattugliare le aree costiere francesi – una proposta prontamente respinta – e ad accettare profughi rimpatriati.