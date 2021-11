Difesa: capo di Stato maggiore dell’Algeria in missione ufficiale in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare nazionale d’Algeria, generale Said Chengriha, ha iniziato ieri una visita ufficiale in Egitto per partecipare alla seconda edizione della Fiera della Difesa (Edex 2021), in programma al Cairo dal 29 novembre al 2 dicembre 2021. Lo ha reso noto il ministero della Difesa algerino attraverso un comunicato stampa, precisando che Chengriha si trova in Egitto in rappresentanza del presidente della Repubblica, comandante supremo delle Forze armate. La nota ha aggiunto che "la visita, che si inserisce nel quadro del rafforzamento della cooperazione tra l'Esercito popolare nazionale e le Forze armate egiziane, consentirà alle due parti di discutere questioni di interesse comune". (Ala)