Covid: variante Omicron, il Marocco sospende tutti i voli verso il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ministeriale per il monitoraggio della pandemia Covid-19 in Marocco ha deciso di sospendere tutti i voli diretti verso il Paese nordafricano per un periodo di due settimane, a partire da oggi, 29 novembre, alle undici di sera e 59 minuti. Lo hanno riferito i media locali, affermando che questa decisione arriva a seguito della rapida diffusione della nuova variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2, soprattutto in Europa e in Africa, al fine di "preservare i successi ottenuti del Marocco nella lotta contro la pandemia e la salute dei cittadini". (Mar)