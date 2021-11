M5s: dalle 12 votazione online su proposta Conte di accesso a 2x1000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascun iscritto all'Assemblea del Movimento cinque stelle "può far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 09:00" di oggi, 29 novembre 2021 all’indirizzo mail assemblea@movimento5stelle.eu. E' quanto si legge sul sito del M5s. E' infatti convocata per oggi dalle 12 e fino alle 12 di domani, 30 novembre, l'assemblea degli iscritti per deliberare sulla "destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali". I parlamentari Cinque stelle "si riducono autonomamente l’indennità per restituirla alla collettività. Fino ad oggi sono stati restituiti oltre 100 milioni di euro e continueremo a farlo", si legge sul sito. Gli iscritti sono chiamati a decidere sulla destinazione della "somma di 4.000.000 euro (quattromilioni/euro) delle restituzioni dei portavoce nazionali, scegliendo tra i soggetti sotto elencati segnalati dagli stessi Gruppi parlamentari: Anpas - Associazione nazionale pubbliche assistenze; Cnr - Consiglio nazionale ricerche - per Progetti di ricerca; Emergency; Gruppo Abele onlus; Lega del Filo d’Oro; Medici Senza Frontiere; Nove onlus – Emergenza Afghanistan. Potranno essere espresse "fino a due preferenze. L’importo stanziato sarà suddiviso tra i soggetti indicati, proporzionalmente al numero delle preferenze ricevute". (segue) (Rin)