Egitto: Covid, governo approva vaccinazione bambini dai 12 ai 15 anni

- Il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, ha presieduto una riunione allargata del comitato medico per la lotta alla diffusione del coronavirus, durante la quale è stata approvata la vaccinazione di bambini di età compresa dai 12 ai 15 con il vaccino Pfizer. Lo hanno riferito i media del Paese delle piramidi, aggiungendo che l'incaricato della gestione del ministero della Salute ha rivelato che sono state fornite 45,2 milioni di dosi vaccini, distribuite in 29,6 milioni come prima dose e 15,6 milioni come seconda dose. (Cae)