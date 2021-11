Business news: Brasile, De Paoli (Enel), nel nuovo piano investimenti in linea con il precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha in programma cinque miliardi di investimenti nei prossimi tre anni, in linea con il precedente piano, ferma restando la correttezza delle ipotesi di partenza: questo nonostante gli scenari al ribasso rispetto al passato. Lo ha detto Alberto De Paoli, chief financial officer di Enel, durante la conferenza stampa organizzata dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2024. Un chiarimento sulle cifre è poi arrivato dall’amministratore delegato, Francesco Starace, che ha spiegato come “tutte le cifre che diamo sui paesi dove siamo presenti all’estero sono indicative, e non rappresentano un impegno: investiamo solo con un giusto ritorno, e possiamo anche andare in altri paesi a seconda delle opportunità”. In Brasile, ha continuato Starace, c’è stata la siccità ma “pensiamo che il peggio sia passato: riteniamo anche che le autorità di regolamentazione abbiano ben gestito la situazione, aiutando le aziende di distribuzione a superare le sfide: in sostanza, non prevediamo shock significativi nel paese”. (Res)