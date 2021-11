Business news: Argentina, Starace (Enel), non interessati a disinvestire, paese può diventare hub energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel non è interessata a disinvestire in Argentina. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la conferenza stampa organizzata dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2024. “Nel paese abbiamo una posizione attendista: vogliamo capire cosa vogliono fare e cosa succederà nel settore elettrico nel corso del prossimo anno, poi valuteremo”, ha detto, aggiungendo che l’Argentina ha “un futuro brillante per l’energia: è un paese ricco di fonti rinnovabili, enorme e ricco di minerali come il litio, necessari per l’industria”. La cosa fondamentale, ha continuato, sarà “migliorare le interconnessioni con i paesi limitrofi e sfruttarle, perché il paese può diventare un hub energetico straordinario”. (Res)