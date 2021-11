Cambogia: l'ex premier Norodom Ranariddh è morto in Francia a 77 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Norodom Ranariddh, primo capo del Governo eletto della Cambogia nell'era post-Khmer Rossi, è morto in Francia ieri, 28 novembre, all'età di 77 anni. Ranariddh aveva guidato il partito realista Funcinpec alle elezioni politiche organizzate in Cambogia nel 1993 e sponsorizzate dalle Nazioni Unite, a seguito dell'accordo di Pace col Vietnam e del ritiro delle forze di quel Paese dal territorio cambogiano due anni prima, nel 1991. Nonostante la vittoria del suo partito alle urne, Ranariddh aveva accettato un accordo di condivisione del potere politico col primo ministro Hun Sen, ed era stato soppiantato da quest'ultimo prima delle elezioni successive. Da allora il principe si è dato nuovamente alla politica attiva in più occasioni, anche se il suo movimento realista è stato progressivamente marginalizzato dal panorama politico della Cambogia. Negli ultimi anni l'ex premier si era sottoposto più volte a controlli e interventi medici in Francia, anche se le cause precise della sua morte non sono state divulgate. In una nota ufficiale diffusa ieri, il primo ministro cambogiano Hun Sen ha definito Ranariddh "un dignitario, un membro della famiglia reale animato da patriottismo e fedeltà nei confronti della nazione, della religione e del re". (Fim)