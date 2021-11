Usa-Asean: Washington pianifica summit nel mese di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti intende organizzare un summit in presenza tra il presidente Usa Joe Biden e i leader dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nel mese di gennaio. Lo riferiscono fonti governative dell'Asean citate dalla stampa giapponese. Il summit sarebbe il primo incontro in presenza tra Biden e i leader del Sud-est asiatico da quando il presidente Usa si è insediato alla Casa Bianca, lo scorso gennaio. Washington avrebbe già proposto di organizzare il vertice la terza settimana di gennaio, ed è attualmente impegnata a definire le date esatte con gli altri Paesi partecipanti. Prima del summit il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dovrebbe recarsi in visita ufficiale nel Sud-est asiatico, visitando tra gli altri Paesi anche Thailandia e Indonesia. E' probabile però che l'invito al vertice negli Usa non verrà esteso al leader del governo militare birmano, generale Min Aung Hlaing. L'incontro organizzato da Washington giunge in risposta ad analoghi sforzi da parte della Cina per rafforzare i legami con i Paesi del Sud-est asiatico, regione divenuta l'epicentro del confronto strategico tra le due maggiori potenze mondiali. (segue) (Fim)