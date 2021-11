Usa-Asean: Washington pianifica summit nel mese di gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha guidato la delegazione che ha preso parte al summit virtuale Usa-Asean il 26 ottobre scorso, a margine dell'annuale vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Biden ha discusso in quell'occasione il "duraturo" impegno degli Stati Uniti per un ruolo di centralità dell'Asean negli affari regionali, e nuove iniziative tese a rafforzare il partenariato tra gli Stati Uniti e l'organizzazione. Le principali direttrici della cooperazione che la delegazione statunitense ha discusso in occasione del vertice sono state "il contrasto alla pandemia di Covid.19 e ai mutamenti climatici, la promozione della crescita economica e la gestione comune delle sfide e delle opportunità regionali". L'Asean è stata fondata nel 1967 con lo scopo di promuovere l'integrazione economica, politica, militare e socio-culturale tra i dieci Stati membri, ovvero Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Birmania, Laos e Cambogia. Il vertice Asean ha affrontato in modo particolare la crisi in Myanmar, che non è stato rappresentato dalla giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio. (segue) (Fim)