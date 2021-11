Usa: ex segretario Difesa Esper fa causa al Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario della Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha fatto causa al Pentagono, accusando il dipartimento di aver agito secondo criteri di illegalità bloccando la pubblicazione di alcune parti del suo libro di memorie. Esper, che ha servito nella veste di segretario della Difesa da luglio 2019 sino al suo licenziamento da parte dell'ex presidente Donald Trump il novembre successivo, ha accusato il Pentagono di aver agito "impropriamente" e di aver bloccato "passaggi significativi" del suo libro "col pretesto della segretazione" di informazioni sensibili. "Il testo bloccato è cruciale per narrare vicende importanti discusse nel manoscritto", affermano le argomentazioni della causa intentata da Esper. In una nota, l'ex segretario si dice "deluso nei confronti dell'attuale amministrazione presidenziale per aver violato i miei diritti costituzionali sanciti dal Primo emendamento". Le memorie dell'ex segretario, intitolate "Un giuramento sacro", dovrebbero essere pubblicata il prossimo maggio, e narrare le esperienze personali di Esper nel corso della "tumultuosa seconda metà dell'amministrazione Trump". (Nys)